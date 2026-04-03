Синан Акчыл напишет официальный гимн сборной Турции для ЧМ-2026

Выход сборной Турции на ЧМ-2026 спустя 24 года вызвал необходимость создания нового национального футбольного гимна. Президент Турецкой футбольной федерации (ТФФ) Ибрагим Хаджиосманоглу лично обратился к известному композитору Синану Акчылу с предложением написать композицию, которая должна повторить успех хита Таркана Bir Oluruz Yolunda 2002 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, Акчыл подтвердил начало работы над проектом. На следующей неделе запланирован его визит в Риву — пригород Стамбула, где расположен учебно-тренировочный центр сборных Турции имени Хасана Догана и административный центр ТФФ. Именно здесь принимаются ключевые решения по подготовке команды к крупным турнирам. Музыкант отметил, что основной темой встречи станут "красно-белые" цвета национального флага.

ТФФ сделала ставку на Акчыла, рассчитывая поднять боевой дух болельщиков перед турниром в США, Канаде и Мексике. Ранее в спортивной прессе обсуждалось возможное возвращение Таркана к работе со сборной, однако федерация выбрала новый вектор развития музыкального сопровождения команды. В 2002 году песня в исполнении Таркана стала символом бронзового успеха Турции на мировом первенстве, и теперь от Акчыла ждут создания аналогичного по масштабу произведения.