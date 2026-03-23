23 Марта 2026
Азербайджанский дзюдоист взлетел на 113 позиций в мировом рейтинге

23 Марта 2026 20:30
Азербайджанский дзюдоист взлетел на 113 позиций в мировом рейтинге

Серебряный призер турнира Большого шлема в Тбилиси Туран Байрамов значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге.

Как передает İdman.Biz, Международная федерация дзюдо обновила рейтинг спортсменов по итогам соревнований. Байрамов (66 кг) совершил впечатляющий скачок на 113 позиций и поднялся на 56-е место, набрав 860 очков.

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) также укрепил свои позиции. Завоевав бронзовую медаль на турнире, он поднялся на три строчки и теперь занимает четвертое место с 3836 очками.

Лучший результат среди азербайджанских дзюдоистов по-прежнему у олимпийского чемпиона Зелима Коцоева (100 кг), который занимает второе место с 5238 очками. В свою очередь, Балабей Агаев (60 кг) опустился на одну позицию и теперь идет третьим с 4115 очками.

