Федерация дзюдо Азербайджана выдала лицензии 25 клубам и организациям

18 Марта 2026 22:58
Федерация дзюдо Азербайджана предоставила лицензии еще 25 клубам и спортивным организациям.

Как сообщает İdman.Biz, лицензии выданы сроком на пять лет. Все организации представили необходимые документы в соответствии с установленными требованиями и успешно прошли отбор по соответствующим критериям.

В ходе церемонии спортивный директор и заместитель генерального секретаря федерации Камран Талыбов подробно рассказал о значении процесса лицензирования и обязанностях клубов и спортивных организаций.

Отметим, что ранее Федерация дзюдо Азербайджана уже выдала лицензии 202 клубам и организациям.

