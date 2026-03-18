Федерация дзюдо Азербайджана выдала лицензии 25 клубам и организациям

Федерация дзюдо Азербайджана предоставила лицензии еще 25 клубам и спортивным организациям.

Как сообщает İdman.Biz, лицензии выданы сроком на пять лет. Все организации представили необходимые документы в соответствии с установленными требованиями и успешно прошли отбор по соответствующим критериям.

В ходе церемонии спортивный директор и заместитель генерального секретаря федерации Камран Талыбов подробно рассказал о значении процесса лицензирования и обязанностях клубов и спортивных организаций.

Отметим, что ранее Федерация дзюдо Азербайджана уже выдала лицензии 202 клубам и организациям.