Азербайджанские дзюдоисты выступят на международном турнире Masters

18 Марта 2026 01:25
20–22 марта в немецком Бремене пройдет престижный международный турнир по дзюдо Masters.

Как сообщает İdman.Biz, на этих соревнованиях Азербайджан в возрастных категориях U-18 и U-21 представят в общей сложности 53 дзюдоиста.

Команды выступят под руководством тренерского штаба, в который вошли: главный тренер молодежной сборной (U-21) Рустам Алимли и тренер Эльхан Раджабли, а также главный тренер юношеской сборной (U-18) Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шихализаде.

Состав сборной Азербайджана:

Возрастная категория U-21 (молодежь)

-60 кг: Айхан Мирзазаде, Фарид Гараев, Мухаммед Рустамли, Исмаил Алипанахов

-66 кг: Нихад Мамишов, Ахмед Рустамов, Ниджат Сулейманлы

-73 кг: Мехди Джафаров, Абиль Юсубов, Салим Султанов, Озган Гулиев, Али Гумбатов, Гусейн Шахмарлы

-81 кг: Джасур Ибадлы, Мехди Аббасов, Роман Гараев

-90 кг: Али Газымамедов, Мурад Аллахвердиев, Сулейман Шукуров

-100 кг: Давуд Намазлы, Гусейн Эйвазлы, Видад Алиев

+100 кг: Рамазан Ахмедов, Эльдар Алиев, Субхан Ахундов, Джавидан Масимов

Возрастная категория U-18 (юниоры)

-50 кг: Нихад Агаев, Али Кязымзаде

-55 кг: Девид Махмудов, Фарид Худиев, Ибрагим Талыбов, Рза Хелилли

-60 кг: Мехман Аскеров, Микаил Годжаев, Теймур Гюльмамедов, Али Ализаде, Мухаммедали Гусуев

-66 кг: Санан Пириев, Эльгюн Сафаров, Эльгюн Алекберов

-73 кг: Садыг Маммедов, Кянан Рагимов, Руслан Аскеров, Юсуф Назер

-81 кг: Ягуб Маммедов, Полад Гасанлы, Гусейн Сафаров, Амин Мехдиев, Айхан Гасанлы

-90 кг: Салех Рзаев, Омер Ахундов, Нуреддин Алиев

+90 кг: Тамерлан Алиев

İdman.Biz
Новости по теме

11 дзюдоистов представят Азербайджан на "Большом шлеме" в Тбилиси
17 Марта 21:12
Дзюдо

11 дзюдоистов представят Азербайджан на "Большом шлеме" в Тбилиси

В трехдневном турнире примут участие 406 спортсменов из 52 стран
В Гяндже пройдет юношеский кубок Европы по дзюдо
17 Марта 17:04
Дзюдо

В Гяндже пройдет юношеский кубок Европы по дзюдо

Гянджа примет сотни спортсменов со всей Европы

Гянджа примет Кубок Европы по дзюдо
16 Марта 18:30
Дзюдо

Гянджа примет Кубок Европы по дзюдо

В турнире примут участие более 200 спортсменов из 13 стран

В Азербайджане пройдет официальный экзамен по поясам в дзюдо
16 Марта 16:32
Дзюдо

В Азербайджане пройдет официальный экзамен по поясам в дзюдо

Федерация вводит обязательное условие для участия в турнирах
Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" на турнире в Варшаве
15 Марта 00:36
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" на турнире в Варшаве

В соревнованиях принимают участие 320 спортсменов из 27 стран

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер