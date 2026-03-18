Азербайджанские дзюдоисты выступят на международном турнире Masters

20–22 марта в немецком Бремене пройдет престижный международный турнир по дзюдо Masters.

Как сообщает İdman.Biz, на этих соревнованиях Азербайджан в возрастных категориях U-18 и U-21 представят в общей сложности 53 дзюдоиста.

Команды выступят под руководством тренерского штаба, в который вошли: главный тренер молодежной сборной (U-21) Рустам Алимли и тренер Эльхан Раджабли, а также главный тренер юношеской сборной (U-18) Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шихализаде.

Состав сборной Азербайджана:

Возрастная категория U-21 (молодежь)

-60 кг: Айхан Мирзазаде, Фарид Гараев, Мухаммед Рустамли, Исмаил Алипанахов

-66 кг: Нихад Мамишов, Ахмед Рустамов, Ниджат Сулейманлы

-73 кг: Мехди Джафаров, Абиль Юсубов, Салим Султанов, Озган Гулиев, Али Гумбатов, Гусейн Шахмарлы

-81 кг: Джасур Ибадлы, Мехди Аббасов, Роман Гараев

-90 кг: Али Газымамедов, Мурад Аллахвердиев, Сулейман Шукуров

-100 кг: Давуд Намазлы, Гусейн Эйвазлы, Видад Алиев

+100 кг: Рамазан Ахмедов, Эльдар Алиев, Субхан Ахундов, Джавидан Масимов

Возрастная категория U-18 (юниоры)

-50 кг: Нихад Агаев, Али Кязымзаде

-55 кг: Девид Махмудов, Фарид Худиев, Ибрагим Талыбов, Рза Хелилли

-60 кг: Мехман Аскеров, Микаил Годжаев, Теймур Гюльмамедов, Али Ализаде, Мухаммедали Гусуев

-66 кг: Санан Пириев, Эльгюн Сафаров, Эльгюн Алекберов

-73 кг: Садыг Маммедов, Кянан Рагимов, Руслан Аскеров, Юсуф Назер

-81 кг: Ягуб Маммедов, Полад Гасанлы, Гусейн Сафаров, Амин Мехдиев, Айхан Гасанлы

-90 кг: Салех Рзаев, Омер Ахундов, Нуреддин Алиев

+90 кг: Тамерлан Алиев