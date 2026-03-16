Гянджа примет Кубок Европы по дзюдо

Азербайджан в четвертый раз примет Кубок Европы по дзюдо среди кадетов.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование, включенное в официальный календарь Европейского союза дзюдо, пройдет 4-5 апреля в Гяндже в местном спортивном центре.

Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу отметил, что страна уже имеет большой опыт проведения международных турниров. "Азербайджан на протяжении многих лет успешно принимает престижные международные соревнования по дзюдо. В этом плане наша страна уже известна как надежный и профессиональный организатор. В октябре этого года в Азербайджане пройдет чемпионат мира среди взрослых, и внимание международного дзюдо вновь будет приковано к нашей стране. Проведение Кубка Европы среди кадетов в Гяндже перед этим важным турниром имеет особое значение", - заявил Расуллу.

По его словам, на данный момент для участия в соревнованиях уже зарегистрировались 210 спортсменов из 13 стран. "После проведения турниров в Гейгеле и Губе теперь соревнование пройдет в Гяндже. Это придает дополнительный импульс развитию дзюдо в регионах и дает нашим юным спортсменам возможность получить важный опыт на высоком международном уровне", - добавил он.

Отметим, что после завершения турнира, с 6 по 8 апреля, в Гяндже пройдет международный учебно-тренировочный сбор для юных дзюдоистов.