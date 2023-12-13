13 Декабря 2023
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В Кубке Президента будут бороться 8 команд

Конный спорт
Новости
13 Декабря 2023 16:50
В Кубке Президента будут бороться 8 команд

Объявлены участники Кубка Президента, который пройдет 15-24 декабря под организацией Федерации конного спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут в конноспортивном комплексе «Бина», будут соревноваться 8 команд в 2 группах.

В Кубке Президента примут участие "Серхедчи-Дилбаз", "Ширван", "Серхедчи-Карабах", "Зафар", "Полад", "Эмбавуд", "Колен" и "Омар". В соревнованиях примут участие только лошади национальной породы - карабахская и дильбазская.

Кубок начнется 15 декабря в 10:00 и в эти 3 дня пройдут матчи. Церемония открытия состоится в 15:00. После официальной части в 16:00 состоится 4-я встреча дня.

17 и 19 декабря состоятся другие игры группы. Полуфиналы пройдут 21 числа, а матч за 3-е место - через 2 дня. Финал состоится 24 декабря.

Отметим, что жеребьевка кубка состоится 14 декабря.

İdman.biz

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