Ляман Алимурадова: "Стать первыми и услышать гимн Азербайджана — это невероятное чувство"

Первое выступление в сезоне завершилось для сборной Азербайджана по художественной гимнастике громким успехом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на AZƏRTAC, команда завоевала золотую медаль на проходящем в Баку Кубке Европы.

Гимнастка Ляман Алимурадова прокомментировала выступление:

«Это был наш первый старт в сезоне. Стать первыми и услышать гимн Азербайджана в стенах Национальной гимнастической арены — невероятно гордое и волнительное чувство. У нас было две новые программы. Я горжусь своими товарищами по команде. Мы рады, что смогли порадовать наш народ».

Команду-победительницу составили Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина, Елизавета Лузан, Камилла Алиева и София Мамедова. Азербайджанские гимнастки поднялись на высшую ступень пьедестала в выступлении с тремя мячами и двумя обручами.

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