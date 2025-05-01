В Баку состоялась церемония открытия Кубка Европы

В Баку состоялось торжественное открытие Кубка Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, после парада команд с приветственным словом выступил министр молодежи и спорта Азербайджана, глава Европейской гимнастики Фарид Гаибов.

«Рад приветствовать всех на Кубке Европы на Национальной арене гимнастики. Баку не раз проводил соревнования по гимнастике самого высокого уровня — от чемпионатов мира и Европы до Кубков мира. Сейчас мы присутствуем на втором Кубке Европы, который собрал спортсменок из 25 стран. Желаю успехов всем участницам. Также благодарю Оргкомитет соревнования за проделанную работу», — подчеркнул Гаибов.

Он также отметил заботу государства во главе с президентом Ильхамом Алиевым по отношению к спорту, деятельность Мехрибан Алиевой на посту главы национальной федерации, а также растущую популярность гимнастики по всей стране.

Гаибов добавил, что Азербайджан всегда проявлял активность в организации международных соревнований. «Только на этой неделе в нашей стране проходят три крупных соревнования — это регата "Кубок Президента" в Мингячевире, Кубок Европы по дзюдо в Губе и Кубок Европы по художественной гимнастике в Баку. Это показывает высокую спортивную активность Азербайджана», — отметил он.

Затем Фарид Гаибов объявил Кубок Европы открытым.

Далее состоялась художественная часть церемонии открытия.

İdman.biz