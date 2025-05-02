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Первые выступления второго дня бакинского Кубка Европы - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Гимнастика
Новости
2 Мая 2025 11:52
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Первые выступления второго дня бакинского Кубка Европы - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Баку набирает ход Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, сегодня будут разыграны первые награды. Открыли второй день индивидуалки, которые выступают с булавами и лентой. Азербайджанская грация Говхар Ибрагимова выступила в первом потоке. Набрав по сумме исполнения четырех видов 94.950 балла, она обосновалась на десятом месте в многоборье.

Во втором потоке свое мастерство покажет Камилла Сеидзаде.

Лидирует в многоборье после первой сессии украинка Полина Карика (106.900), на втором месте идет венгерка Фанни Пигницки (105.750), а на третьей строчке Амалия Лика из Румынии (105.500).

Сегодня определятся финалистки в многоборье, а также лучшие по видам.

Затем состоится награждение призеров в упражнении с обручем, мячом, булавами и лентой.

Далее начнут выступление группы, которые покажут два номера. Первый - с пятью лентами, а второй с тремя мячами и двумя обручами.
Для нашей группы в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой это будет первый турнир года.

Завершится соревновательный день награждением групповых команд в двух упражнениях.

Всего в Кубке Европы принимают участие 175 граций из 25-ти стран.

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09:00

В Баку набирает ход Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, сегодня будут разыграны первые награды. Откроют второй день индивидуалки, которые выступят с булавами и лентой. Свое мастерство покажут и азербайджанские грации Камилла Сеидзаде и Говхар Ибрагимова.

Они определят финалисток в многоборье, а также лучших по видам.

Затем состоится награждение призеров в упражнении с обручем, мячом, булавами и лентой.

Далее начнут выступление группы, которые покажут два номера. Первый - с пятью лентами, а второй с тремя мячами и двумя обручами.
Для нашей группы в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой это будет первый турнир года.

Завершится соревновательный день награждением групповых команд в двух упражнениях.

Всего в Кубке Европы принимают участие 175 граций из 25-ти стран.

İdman.biz

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