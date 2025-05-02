Тара Драгаш: "Я очень рада вновь отличиться в Баку"

«Я очень рада вновь отличиться в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила итальянская гимнастка Тара Драгаш, выигравшая две серебряные медали на Кубке Европы, проходящем на Национальной арене гимнастики.

Драгаш поднялась на пьедестал, отличившись в упражнениях с обручем и лентой, а также вышла в финал многоборья со второго места.

«На Кубке Европы я выступаю намного увереннее, чем две недели назад здесь же на Кубке мира. Тогда мне не удались первые композиции, но я смогла собраться и затем выиграть бронзу с лентой. Сейчас я психологически более собрана, многое получается и хотелось бы с таким же настроем продолжать и дальше», - заявила Драгаш.

Итальянская гимнастка отметила также уровень Кубка Европы.

«Конкуренция очень сильная, а формат Cross Battle в финале многоборья только добавляет интриги. Есть несколько дней, чтобы подготовиться к решающим выступлениям», - добавила Драгаш.

İdman.biz