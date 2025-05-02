2 Мая 2025
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Азербайджан против Эстонии на Кубке Европы

Гимнастика
Новости
2 Мая 2025 17:45
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Азербайджан против Эстонии на Кубке Европы

Команда Азербайджана по групповым упражнениям встретится с Эстонией в рамках Сross Battle на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку.

Как передает İdman.biz, в многоборье наш коллектив в составе в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой занял пятое место. При этом команда выиграла золото в упражнении с тремя мячами и двумя обручами.

Но так как пары Сross Battle определялись по результатам многоборья, но в плей-офф хозяйкам турнира предстоит встреча с эстонками, ставшими вторыми в многоборье.

Другие пары составили Болгария - Украина и Италия - Грузия.

Упражнении с тремя мячами и двумя обручами определит победительниц пар.

Сross Battle групповых команд состоится 3 мая.

İdman.biz

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