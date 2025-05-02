Сеидзаде встретится с Онофрийчук в 1/8 финала Кубка Европы

Определились пары 1/8 финала многоборья на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку.
Как передает İdman.biz, по результатам многоборья в основную сетку вышли 16 граций, включая азербайджанскую спортсменку Камиллу Сеидзаде. Пары 1/8 составили гимнастки в соответствии с занятыми местами в квалификации.
Учитывая, что Сеидзаде вышла в финал с 16-го места, она будет соперничать с лидером многоборья – украинкой Таисией Онофрийчук. Спортсменки исполнят упражнение с обручем. Грации, которая получит более высокий балл, пройдет в четвертьфинал.
Ниже приводим пары 1/8 финала многоборья:
Таисия Онофрийчук (Украина) – Камилла Сеидзаде
Тара Драгаш (Италия) – Лиан Рона (Израиль)
Полина Карика (Украина) – Анна Вейснер (Венгрия)
София Раффаэли – Валерия Валасевиц (Эстония)
Фанни Пигницки (Венгрия) – Олександра Шалуева (Болгария)
Амалия Лука (Румыния) – Андреа Вердеш (Румыния)
Лола Джураева (Узбекистан) – Мишель Нестерова (Узбекистан)
Даниэла Муниц (Израиль) – Дара Малинова (Болгария)
Cross Batlle пройдет в заключительный день Кубка Европы – 4 мая.
İdman.biz