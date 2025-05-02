Сеидзаде встретится с Онофрийчук в 1/8 финала Кубка Европы

Определились пары 1/8 финала многоборья на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку.

Как передает İdman.biz, по результатам многоборья в основную сетку вышли 16 граций, включая азербайджанскую спортсменку Камиллу Сеидзаде. Пары 1/8 составили гимнастки в соответствии с занятыми местами в квалификации.

Учитывая, что Сеидзаде вышла в финал с 16-го места, она будет соперничать с лидером многоборья – украинкой Таисией Онофрийчук. Спортсменки исполнят упражнение с обручем. Грации, которая получит более высокий балл, пройдет в четвертьфинал.

Ниже приводим пары 1/8 финала многоборья:

Таисия Онофрийчук (Украина) – Камилла Сеидзаде

Тара Драгаш (Италия) – Лиан Рона (Израиль)

Полина Карика (Украина) – Анна Вейснер (Венгрия)

София Раффаэли – Валерия Валасевиц (Эстония)

Фанни Пигницки (Венгрия) – Олександра Шалуева (Болгария)

Амалия Лука (Румыния) – Андреа Вердеш (Румыния)

Лола Джураева (Узбекистан) – Мишель Нестерова (Узбекистан)

Даниэла Муниц (Израиль) – Дара Малинова (Болгария)

Cross Batlle пройдет в заключительный день Кубка Европы – 4 мая.

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