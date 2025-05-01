Онофрийчук лидирует в многоборье на Кубке Европы в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Баку начался Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, в первый день проходят выступления в индивидуальном зачете.

Сеньорки выступают с обручем и мячом в рамках многоборья. После исполнения двух видов в абсолютном первенстве лидерство захватила Таисия Онофрийчук. Украинка набрала в сумме 57,000 балла.

На втором месте идет итальянка Тара Драгаш (54,850), а замыкает тройку Лиан Рона из Израиля (54,300).

Азербайджанская грация Камилла Сеидзаде идет седьмой в многоборье (51,200).

16 лучших гимнасток выйдут в финал многоборья.

Всего в Кубке Европы принимают участие 175 граций из 25-ти стран.

---------

15:41

В Баку начался Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, в первый день проходят выступления в индивидуальном зачете. Сеньорки выступают с обручем и мячом в рамках квалификации многоборья.

После первых выходов на ковер лидерство захватила София Раффаэли. Итальянка получила за ленту 27,900 балла. Далее идет еще одна итальянка Тара Драгаш (27,600), а замыкает тройку Таисия Онофрийчук (Украина, 27,450).

Азербайджанская грация Камилла Сеидзаде идет шестой после первого вида (26,250).

Всего в Кубке Европы примут участие 175 граций из 25-ти стран.

İdman.biz