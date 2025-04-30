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Азербайджанский гимнаст: "Кубок мира - очень ценный титул для меня"

Гимнастика
Новости
30 Апреля 2025 16:39
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Азербайджанский гимнаст: "Кубок мира - очень ценный титул для меня"

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов очень рад победе на Кубке мира и отметил, что для него это очень ценный титул.

Как сообщает İdman.biz, об этом 28-летний спортсмен заявил Report.

Он подчеркнул, что упорно трудился, чтобы стать победителем серии Кубка мира.

«Я завоевал пять медалей на всех этапах серии. Думаю, что профессионализм в моих выступлениях очевиден. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Министерство молодежи и спорта за поддержку, за то, что предоставили нам этот шанс, за создание условий. Хотел бы сказать «большое спасибо» Федерации гимнастики Азербайджана, включая тренерский состав, медицинский персонал и всех, кто поддерживает и следит за спортивной гимнастикой», - сказал он.

Симонов также рассказал о своих планах на будущее:

«Хочу улучшить свои результаты прошлогоднего чемпионата Европы. Одна из главных целей - хорошо выступить на чемпионате мира и Исламских играх солидарности».

Отметим, что Н. Симонов, победивший на бакинском этапе, выиграл серебряные медали в Котбусе, Осиеке, Анталье и Каире.

İdman.biz

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