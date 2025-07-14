Решения Исполкома Европейской гимнастики

Европейская гимнастика (ЕG) под руководством ее президента Фарида Гаибова провела очередное заседание Исполкома.

Как передает İdman.biz, оно прошло в штаб-квартире организации в Лозанне (Швейцария).

Исполком принял ряд решений, касающихся проведения чемпионатов Европы и других соревнований на следующий год, и обсудил множество других моментов.

Право проведения чемпионата Европы по художественной гимнастике 2026 доверено Варне (Болгария). Мероприятие пройдёт с 27 по 31 мая.

Портимао (Португалия) примет чемпионат континента по прыжкам на батуте с 8 по 12 апреля.

Кубок Европы по художественной гимнастике вновь пройдёт в Баку. Сроками обозначены 30 апреля - 3 мая.

Открыт набор организаторов для следующих европейских соревнований по гимнастическим дисциплинам: чемпионат Европы по художественной гимнастике 2027 года, соревнования среди возрастных групп и чемпионат Европы по акробатике 2027 года, чемпионат Европы по аэробике среди юношей до 15 лет 2027 года, чемпионат Европы по спортивной, художественной и батутной гимнастике 2028 года, соревнования Gym for Life Challenge 2028 года, EUROGYM 2028 года и фестиваль спортивной гимнастики Golden Age Gym Festival 2028 года.

Следующее заседание Исполнительного комитета состоится в Цюрихе (Швейцария) 12-13 октября 2025 года.

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