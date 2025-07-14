15 Июля 2025
RU

Решения Исполкома Европейской гимнастики

Гимнастика
Новости
14 Июля 2025 12:02
24
Решения Исполкома Европейской гимнастики

Европейская гимнастика (ЕG) под руководством ее президента Фарида Гаибова провела очередное заседание Исполкома.

Как передает İdman.biz, оно прошло в штаб-квартире организации в Лозанне (Швейцария).

Исполком принял ряд решений, касающихся проведения чемпионатов Европы и других соревнований на следующий год, и обсудил множество других моментов.

Право проведения чемпионата Европы по художественной гимнастике 2026 доверено Варне (Болгария). Мероприятие пройдёт с 27 по 31 мая.

Портимао (Португалия) примет чемпионат континента по прыжкам на батуте с 8 по 12 апреля.

Кубок Европы по художественной гимнастике вновь пройдёт в Баку. Сроками обозначены 30 апреля - 3 мая.

Открыт набор организаторов для следующих европейских соревнований по гимнастическим дисциплинам: чемпионат Европы по художественной гимнастике 2027 года, соревнования среди возрастных групп и чемпионат Европы по акробатике 2027 года, чемпионат Европы по аэробике среди юношей до 15 лет 2027 года, чемпионат Европы по спортивной, художественной и батутной гимнастике 2028 года, соревнования Gym for Life Challenge 2028 года, EUROGYM 2028 года и фестиваль спортивной гимнастики Golden Age Gym Festival 2028 года.

Следующее заседание Исполнительного комитета состоится в Цюрихе (Швейцария) 12-13 октября 2025 года.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на турнире ScalabisCup 2025 - ФОТО
14 Июля 12:11
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на турнире ScalabisCup 2025 - ФОТО

Наша команда завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды
Объявлена столица чемпионата Европы
14 Июля 10:26
Гимнастика

Объявлена столица чемпионата Европы

Ранее EG анонсировала еще один турнир на следующий год - Кубок Европы, который третий год подряд примет Баку
Азербайджан объявил состав сборной по гимнастике на Европейский олимпийский фестиваль
13 Июля 16:14
Гимнастика

Азербайджан объявил состав сборной по гимнастике на Европейский олимпийский фестиваль

Четыре спортсмена представят страну на соревнованиях в Скопье
FIG расширила допуск российских гимнастов к международным соревнованиям
11 Июля 20:16
Гимнастика

FIG расширила допуск российских гимнастов к международным соревнованиям

Теперь нейтральный статус возможен и для команд, а ранее отклоненные заявки будут пересмотрены
Гянджа закроет европейский сезон
11 Июля 17:03
Гимнастика

Гянджа закроет европейский сезон

Это будет первый случай, когда город примет официальные международные соревнования по гимнастике
FIG отметила Малкина перед Всемирными Играми
11 Июля 15:26
Гимнастика

FIG отметила Малкина перед Всемирными Играми

Прыжки на акробатической дорожке станут составной частью мультифорума, который пройдет 7-17 августа

Самое читаемое

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году
12 Июля 09:00
Мировой футбол

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

"Я сказал то, что действительно чувствовал"
Щенсны высказался о поведении Ямаля
12 Июля 12:25
Мировой футбол

Щенсны высказался о поведении Ямаля

"Парню всего 17 лет - он имеет право, и, возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки"
ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира
12 Июля 21:19
Мировой футбол

ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира

Организаторы рассчитывают повысить посещаемость решающего матча турнира
Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол
12 Июля 13:08
Мировой футбол

Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол

"Настоящая магия будет заключаться в игроках, которых мы вырастим здесь"