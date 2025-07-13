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Азербайджан объявил состав сборной по гимнастике на Европейский олимпийский фестиваль

Гимнастика
Новости
13 Июля 2025 16:14
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Азербайджан объявил состав сборной по гимнастике на Европейский олимпийский фестиваль

Определены гимнасты, которые будут защищать честь Азербайджана на 18-м Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (EYOF), который пройдет с 22 по 26 июля в столице Северной Македонии — Скопье.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, Азербайджан на турнире представят Лейла Маммедзаде, Рафаэль Гасанов, Альбина Алиева и Айназ Меджидзаде.

Гимнасты выступят в рамках программы EYOF, который ежегодно объединяет сильнейших молодых спортсменов Европы.

İdman.biz

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