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FIG обновила условия нейтрального статуса для российских спортсменов

Гимнастика
Новости
16 Июля 2025 02:30
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FIG обновила условия нейтрального статуса для российских спортсменов

Международная федерация гимнастики (FIG) обновила правила, регулирующие участие российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Как передает İdman.biz, одним из новых пунктов стал запрет на демонстрацию георгиевской ленты.

Согласно опубликованному на официальном сайте FIG документу, запрет вступил в силу с 9 июля 2025 года. Все действия, связанные с использованием георгиевской ленты до этой даты, не будут расцениваться как нарушение.

Заметим, что в марте этого года российская гимнастка Виктория Листунова не получила нейтральный статус из-за публикации поздравительной открытки с 9 Мая в социальных сетях. Этот случай вызвал резонанс и стал причиной отказа ряда российских гимнастов от участия в турнирах под эгидой FIG.

İdman.biz

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