Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на турнире ScalabisCup 2025 - ФОТО

В Сантарене (Португалия) прошёл международный турнир по батутной гимнастике и тамблингу ScalabisCup 2025.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с 10 медалями.
Наша команда завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды.
Тамблинг
U-12
Санан Рзазаде (21,300 очка) - первое место
Аснад Нифтиева (18,600) - второе место
Взрослые
Тофик Алиев, Билал Гурбанов и Алексей Караташов (156,300) - первое место в командном зачёте
Тофик Алиев (28,200) - второе место
Билал Гурбанов (26,400) - третье место
Батутная гимнастика
U-14
Магомед Гасанлы (46,350) - первое место
Фархад Мустафаев (49,190) - первое место
Аммар Бахшалиев (53,000) - второе место
Ниджат Мирзоев (53,820) - третье место
Двойной мини-батут
Аммар Бахшалиев (23,900) - третье место
İdman.biz