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Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на турнире ScalabisCup 2025 - ФОТО

Гимнастика
Новости
14 Июля 2025 12:11
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Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на турнире ScalabisCup 2025 - ФОТО

В Сантарене (Португалия) прошёл международный турнир по батутной гимнастике и тамблингу ScalabisCup 2025.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с 10 медалями.

Наша команда завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

Тамблинг

U-12

Санан Рзазаде (21,300 очка) - первое место
Аснад Нифтиева (18,600) - второе место

Взрослые

Тофик Алиев, Билал Гурбанов и Алексей Караташов (156,300) - первое место в командном зачёте
Тофик Алиев (28,200) - второе место
Билал Гурбанов (26,400) - третье место

Батутная гимнастика

U-14

Магомед Гасанлы (46,350) - первое место
Фархад Мустафаев (49,190) - первое место
Аммар Бахшалиев (53,000) - второе место
Ниджат Мирзоев (53,820) - третье место

Двойной мини-батут

Аммар Бахшалиев (23,900) - третье место

İdman.biz

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