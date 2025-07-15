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Гимнастки начнут Универсиаду 17 июля

Гимнастика
Новости
15 Июля 2025 10:22
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Гимнастки начнут Универсиаду 17 июля

Азербайджанские гимнастки Камилла Сеидзаде и Илона Зейналова выступят в индивидуальном зачете на Универсиаде, которая пройдет 16-27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz, они примут участие в многоборье, а также будут бороться за право выйти в финалы отдельных видов.

Также на Универсиаде выступит наша команда по групповым упражнениям в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде и Камиллы Алиевой. Группы разыграют три комплекта наград.

На Универсиаде заявлены пять групп - Украина, Южная Корея, Тайвань, Япония и Азербайджан.

Соревнования по художественной гимнастике состоятся 17-19 июля в Эссене.

İdman.biz

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