"Наши соперники на чемпионате мира были очень сильны"

«Наши соперники на чемпионате мира были очень сильными».

Об этом İdman.biz на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев заявила член сборной Азербайджана по акробатике в младших возрастных группах Анахита Баширли.

Баширли, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира по акробатике среди возрастных групп в португальском Гимараэше, подчеркнула, что за этот результат они боролись до конца:

«Быть ​​чемпионом мира - прекрасное чувство. Мы верили, что добьемся хорошего результата. Мы стремились к двум золотым медалям и добились этого. Во время соревнования человек не может ничего чувствовать. Ты думаешь только о том, чтобы показать судьям все свое мастерство. Когда мы стали чемпионами, то втроем обнимали друг друга и плакали».

Отметим, что наши гимнастки завоевали золотые медали, опередив своих ближайших последователей - спортсменок из Израиля и Португалии.

Банучичек Гусейнли

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