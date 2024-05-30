Семь азербайджанских гимнасток выступят в Черногории - ФОТО

Команда Азербайджана по художественной гимнастике выступит на турнире “Montenegro Cup”, который пройдет 1-2 июня в Черногории.

Как передает İdman.biz, наши спортсменки заявлены в нескольких возрастных категориях. На ковер выйдут сеньорки Мадина Демирова, Зохра Джафарова, юниорки Нилуфяр Оруджлу, Мадина Аббаслы, Шамс Мувеффяги, кадетки Марьям Балогланова и Нур Садыхова.

Гимнастки будут выступать под руководством тренером Валентины Уклеиной и Ленки Дарьи.

В судейском корпусе страна будет представлена Алией Пашаевой и Айсель Гасановой.

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