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Сельджан Махсудова поедет на Олимпиаду

Гимнастика
Новости
25 Марта 2024 13:37
Сельджан Махсудова поедет на Олимпиаду

Впервые в истории азербайджанская гимнастика будет представлена на Олимпиаде в прыжках на батуте.

Как передает İdman.biz, лицензию на Летние Игры завоевала Сельджан Махсудова.

На заключительном этапе Кубка мира в немецком Котбусе она вышла в полуфинал и этот результат позволил ей сохранить высокое место в общем зачете серии Кубка мира, где разыгрывались вакансии в Париж.

Таким образом, в гимнастике у Азербайджана уже две лицензии. Ранее ее завоевала Зохра Агамирова по итогам чемпионата мира в Валенсии.

İdman.biz

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