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На Кубке мира в Баку разыграны первые медали

Гимнастика
Новости
9 Марта 2024 12:39
На Кубке мира в Баку разыграны первые медали

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку были разыграны первые медали.

Как сообщает İdman.biz, первый день финалов открыли мужчины, соревновавшиеся в вольных упражнениях. Победа досталась Егору Шрамкову (Нейтральный статус). Он получил от судей оценку 14.993 балла.

Серебро завоевал японец Казуки Минами (14.666), а бронзовая награда досталась Карлосу Юло из Филиппин (14.366).

Отметим, что Кубок мира является этапом олимпийской квалификации и на нем спортсмены зарабатывают рейтинговые очки. Лучшие два спортсмена на каждом снаряде по итогам всей серии получат лицензии в Париж.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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