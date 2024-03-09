На Кубке мира в Баку разыграны первые медали

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку были разыграны первые медали.

Как сообщает İdman.biz, первый день финалов открыли мужчины, соревновавшиеся в вольных упражнениях. Победа досталась Егору Шрамкову (Нейтральный статус). Он получил от судей оценку 14.993 балла.

Серебро завоевал японец Казуки Минами (14.666), а бронзовая награда досталась Карлосу Юло из Филиппин (14.366).

Отметим, что Кубок мира является этапом олимпийской квалификации и на нем спортсмены зарабатывают рейтинговые очки. Лучшие два спортсмена на каждом снаряде по итогам всей серии получат лицензии в Париж.

Ниджат Закиев

İdman.biz