Мировая спортивная гимнастика - в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

İdman.biz представляет фоторепортаж со второго дня Кубка мира по спортивной гимнастике.

На Национальной арене гимнастики выступают команды из 68-ми стран. Серия Кубков мира является этапом олимпийской квалификации и спортсмены зарабатывают рейтинговые баллы в соответствии с выступлениями на отдельных снарядах. Лучшие два атлета в каждом виде по итогам всей серии получат лицензии на Олимпиаду.

Во второй день Кубка мира проходит квалификация в пяти видах. В мужском зачете участники выступят на коне, в опорном прыжке и на перекладине, а в женском - в вольных упражнениях и на бревне.

Азербайджан представлен на Кубке мира шестью спортсменами - Никитой Симоновым (кольца), Иваном Тихоновым (опорный прыжок, конь, параллельные брусья, перекладине), Расулом Ахмедзаде (параллельные брусья, конь), Мансумом Сафаровым (перекладина, вольные упражнения), Мурадом Агарзаевым (вольные упражнения) и Назанин Теймуровой (опорный прыжок, бревно, вольные упражнения).

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