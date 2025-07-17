FIG: "Азербайджан отправил на Универсиаду свою лучшую команду"

Соревнования по художественной гимнастике на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии собрали мощный состав участниц.

Как передает İdman.biz, в них выступает венгерка Фанни Пигницки, которая на прошлых студенческих играм победила в многоборье и с мячом. Также свое мастерство показывает украинка Кристина Пограничная - обладательница сереброй награды Универсиады в абсолютном первенстве и золота с обручем и лентой.

Других медалистов 2023 года в составе нет, но среди потенциальных фаворитов бронзовые призёры Олимпиады в Токио Алина Гарнаско (AIN) и Анастасия Салос (AIN), а также чемпионка Азиатских Игр Тахмина Икромова из Узбекистана.

Азербайджан в личном зачете представлен Камиллой Сеидзаде и Илоной Зейналовой.

Вместе с тем, особое вмание привлекают соревнования групп. Как отмечает портал Междунаролной федерации гимнастики (FIG), «Азербайджан отправил свою лучшую команду, но Япония и Украина имеют богатую историю выступлений на этом турнире. Все они способны добиться успеха».

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