3 Июня 2026
RU

Определен состав сборной Азербайджана на Кубок мира по аэробной гимнастике

Гимнастика
Новости
3 Июня 2026 15:35
21
Определен состав сборной Азербайджана на Кубок мира по аэробной гимнастике

Сборная Азербайджана по аэробной гимнастике определилась с составом на Кубок мира, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях честь страны будут защищать шесть спортсменов.

В состав национальной команды вошли Сара Алиханлы, Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Арзу Агаева, Лейла Беджанова и Хадиджа Гулиева.

Азербайджанские гимнасты поборются за медали домашнего турнира, который пройдет с 5 по 7 июня на Национальной гимнастической арене.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие представители около десяти стран.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Баку принимает Кубок мира по акробатике и аэробике
16:05
Гимнастика

Баку принимает Кубок мира по акробатике и аэробике

Через несколько дней в столице стартуют важные международные соревнования

Определен состав сборной Азербайджана на Кубок мира по акробатической гимнастике
2 Июня 17:28
Гимнастика

Определен состав сборной Азербайджана на Кубок мира по акробатической гимнастике

Семь азербайджанских гимнастов выступят на домашнем Кубке мира в Баку
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
В Баку определятся победители первенства столицы по гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
30 Мая 14:09
Гимнастика

В Баку определятся победители первенства столицы по гимнастике - ФОТО/ВИДЕО

Соревнования проходят в Национальной гимнастической арене

В Баку приедут гимнасты из семи стран на Кубок мира
29 Мая 18:10
Гимнастика

В Баку приедут гимнасты из семи стран на Кубок мира

Национальная арена примет международный турнир по аэробной гимнастике

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике

Самое читаемое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве

Евро по мини-футболу: Азербайджан, обыграв Казахстан, вышел в четвертьфинал
2 Июня 01:03
Национальная сборная

Евро по мини-футболу: Азербайджан, обыграв Казахстан, вышел в четвертьфинал - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Национальная сборная продолжает борьбу за медали чемпионата Европы по мини-футболу