Определен состав сборной Азербайджана на Кубок мира по аэробной гимнастике

Сборная Азербайджана по аэробной гимнастике определилась с составом на Кубок мира, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях честь страны будут защищать шесть спортсменов.

В состав национальной команды вошли Сара Алиханлы, Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Арзу Агаева, Лейла Беджанова и Хадиджа Гулиева.

Азербайджанские гимнасты поборются за медали домашнего турнира, который пройдет с 5 по 7 июня на Национальной гимнастической арене.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие представители около десяти стран.