Тофиг Алиев: "Жаль, что не смог сделать то, что задумал"

Серебряный призер завершившегося в португальском городе Портимао чемпионата континента по батутной гимнастике, тамблингист Тофиг Алиев, поделился с İdman.Biz впечатлениями о турнире.

"Соревнования прошли на очень хорошем уровне. Я поверил, что попаду в четверку лучших только после того, как выступил последний, восьмой участник нашего финального этапа. Вот - в четверке, хоть и получилось все хорошо, но жаль, что не смог сделать то, что задумал. Это моя вторая серебряная медаль подряд на чемпионате Европы (в 2024 году Тофиг также занял второе место - авт.).Так что, я доволен результатом", - заявил Тофиг Алиев.