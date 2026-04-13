Михаил Малкин: "Я рискнул, но не получилось" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Чемпион мира Михаил Малкин не сумел попасть на пьедестал на чемпионате Европы по батутной гимнастике, замкнув четверку сильнейших.

Знаменитый гимнаст поделился с İdmam.Biz впечатлениями от своего выступления.

"На этом чемпионате Европы не все получилось, как я хотел. Да, я мог бы завоевать серебряную медаль, но мы вместе с моим тренером Адилем Гусейнзаде решили рискнуть и сделать гораздо более сложный элемент, чтобы завоевать "золото". К сожалению, не вышло. На следующих соревнованиях постараюсь выступить и достичь нужного мне результата", - заявил Михаил Малкин.