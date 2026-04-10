Азербайджанская пара в финале ЧЕ по синхронным прыжкам на батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Смешанная пара сборной Азербайджана U-21 Аян Шабанова и Ибрагим Мустафазаде, прошли в финал чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу (акробатическая дорожка), проходящем в португальском Портимао.

Сегодня, 10 апреля, в португальском Портимао стартовал третий день чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу (акробатическая дорожка).

Как передает İdman.Biz из Португалии, сегодня начались соревнования в синхронных прыжках на батуте.

Уже выступила также смешанная пара сборной Азербайджана U-21 Аян Шабанова и Ибрагим Мустафазаде, набрав 80.460 баллов. Соревнования смешанных пар еще продолжаются.

Ожидается также выход на арену взрослых пар: Мехти Алиев/Али Нифталиев, Магсуд Махсудов/Гусейн Аббасов.