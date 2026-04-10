Исторический день для Азербайджана на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

10 Апреля 2026 16:27
Исторический день для Азербайджана на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Вчера, 9 апреля, в португальском Портимане завершился второй соревновательный день чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу (акробатическая дорожка).

Как передает İdman.Biz из Португалии, азербайджанские спортсмены сумели завоевать путевки в следующий этап во всех дисциплинах и установили несколько национальных достижений.

Представляем итоги дня.

Прыжки на батуте

Во взрослых соревнованиях среди женщин в полуфинал прошла Сельджан Махсудова.

Среди мужчин впервые в истории азербайджанских прыжков на батуте сразу два спортсмена прошли в полуфинал ЧЕ - Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов.

Также впервые в истории Азербайджана мужская сборная (Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Али Нифталиев, Мехти Алиев) прошла в командный финал ЧЕ. В квалификационном этапе атлеты расположились на 5-й строчке, обойдя сборные таких стран как Испания, Германия, Нидерланды, Дания и другие.

В категории U21 в полуфинал прошел Ниджат Мирзаев.

Двойной мини-батут

Впервые в истории Азербайджана юниорская сборная страны по двойному мини-батуту (Аммар Бахшалиев, Омар Гасымлы, Никита Колесников, Фархад Мустафаев) прошла в командный финал ЧЕ.

В индивидуальных юниорских соревнованиях в полуфинал прошел Аммар Бахшалиев. Днем ранее спортсмен также отобрался в полуфинал прыжков на батуте.

Тамблинг

Юниорская сборная Азербайджана по тамблингу (Ильхам Масимов, Сенан Рзазаде, Риад Джавадов) прошла в командный финал.

Напомним, что соревнования продлятся до 12 апреля.

Вюгар Вюгарлы
İdman.Biz
