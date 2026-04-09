Азербайджан начал второй день ЧЕ с выхода в полуфинал - ВИДЕО

9 Апреля 2026 18:05
В Портимане продолжается чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу

Стартовал второй соревновательный день на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу (акробатическая дорожка), проходящем в португальском Портимане.

Как передает İdman.Biz из Португалии, от Азербайджана уже выступила сборная U-21 по прыжкам на батуте. В финальный этап прошел Ниджат Мирзоев.

Сегодня на арену также выйдут взрослые батутисты и юниоры в двойном мини-батуте и тамблинге.

Лейла Эминова
Новости по теме

Азербайджанские батутисты прошли в следующий этап ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
8 Апреля 22:10
Гимнастика

Азербайджанские батутисты прошли в следующий этап ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

В Портимао состоялся первый квалификационный день чемпионата Европы

Азербайджанские тамблингисты вышли в финал ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
8 Апреля 18:14
Гимнастика

Азербайджанские тамблингисты вышли в финал ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

В личный финал прошли Михаил Малкин и Тофик Алиев
Розовая арена, тренировка с гимнастами и старт ЧЕ - РЕПОРТАЖ ИЗ ПОРТУГАЛИИ + ФОТО/ВИДЕО
8 Апреля 15:15
Гимнастика

Розовая арена, тренировка с гимнастами и старт ЧЕ - РЕПОРТАЖ ИЗ ПОРТУГАЛИИ + ФОТО/ВИДЕО

Что происходит за кулисами чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному минитрампу и тамблингу?
Тина Геретс: "Азербайджанские атлеты играют большую роль в популяризации тамблинга" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
8 Апреля 12:19
Гимнастика

Тина Геретс: "Азербайджанские атлеты играют большую роль в популяризации тамблинга" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Глава медиа-отдела Европейской гимнастики рассказала об ожиданиях от ЧЕ
Луиш Арраис: "У Азербайджана сильные спортсмены, хорошая федерация" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
8 Апреля 09:58
Гимнастика

Луиш Арраис: "У Азербайджана сильные спортсмены, хорошая федерация" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

İdman.Biz поговорил с президентом Федерации гимнастики Португалии

Сборная Азербайджана завершила тренировки перед ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ФОТО/ВИДЕО
7 Апреля 20:28
Гимнастика

Сборная Азербайджана завершила тренировки перед ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанские спортсмены приехали на соревнования в статусе фаворитов

Самое читаемое

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"