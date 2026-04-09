Азербайджан начал второй день ЧЕ с выхода в полуфинал - ВИДЕО

В Портимане продолжается чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу

Стартовал второй соревновательный день на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу (акробатическая дорожка), проходящем в португальском Портимане.

Как передает İdman.Biz из Португалии, от Азербайджана уже выступила сборная U-21 по прыжкам на батуте. В финальный этап прошел Ниджат Мирзоев.

Сегодня на арену также выйдут взрослые батутисты и юниоры в двойном мини-батуте и тамблинге.