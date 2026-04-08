Тина Геретс: "Азербайджанские атлеты играют большую роль в популяризации тамблинга" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

8 Апреля 2026 12:19
Достижения азербайджанского тамблинга и такие спортсмены, как Михаил Малкин и Тофик Алиев, вносят значительный вклад в развитие этой дисциплины в Европе. Об этом в беседе с İdman.Biz рассказала глава медиа-отдела Европейской гимнастики Тина Геретс в преддверии чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному минитрампу и тамблингу, стартующему 8 апреля в португальском городе Портиман.

По ее словам, "дружеское соперничество" между Малкиным и Алиевым идет на пользу самим спортсменам: "Они подталкивают друг друга к еще большим достижениям, что действительно важно для спортсмена. Их посты в социальных сетях становятся вирусными. Тройное сальто Тофика Алиева на Всемирных играх, например... Думаю, об этом говорили даже те, кто ничего не знает об этом виде спорта. Поэтому это имеет большое значение для популяризации тамблинга как в Европе, так и в мире в целом. Надеюсь, у них все получится и здесь".

Она также отметила, что увидела тренировку единственной представительницы Азербайджана в женском тамблинге на этом чемпионате Европы - юниорки Хадиджи Мамедовой - и назвала это "хорошим шагом вперед".

Геретс подчеркнула и высокий уровень развития прыжков на батуте в Азербайджане:
"Что мне нравится в Азербайджане, так это то, что там берутся за дело и доводят его до конца. И видно, что это приносит результаты. Приятно наблюдать, как страна развивается во всех дисциплинах - уровень действительно впечатляет".

По ее словам, в последние годы гимнастика в Европе активно развивается, и все больше федераций вовлечены во все дисциплины. Важную роль в этом сыграли и технические комитеты Европейской гимнастики, которые проводят семинары и приглашают экспертов.

В завершение глава медиа-отдела призналась, что с большим волнением ожидает старта чемпионата Европы: "Я ожидаю увидеть много новых лиц, которые смогут составить конкуренцию опытным спортсменам. Кроме того, возвращаются нейтральные гимнасты, поэтому результаты могут отличаться от тех, что были два года назад".

Она также прокомментировала оформление арены в светло-розовых тонах, отметив, что это первый случай использования такого оттенка, который был подобран португальской стороной специально для Портимана: "В будущем Европейская гимнастика планирует унифицировать брендинг, поэтому, скорее всего, будут использоваться более яркие оттенки розового или синий цвет", - заключила она.

Лейла Эминова
İdman.Biz
