Розовая арена, тренировка с гимнастами и старт ЧЕ - РЕПОРТАЖ ИЗ ПОРТУГАЛИИ + ФОТО/ВИДЕО

Сегодня, 8 апреля, в португальском городе Портимао стартует чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойному минитрампу и тамблингу. Будучи корреспондентом İdman.Biz я работаю на месте событий вместе с азербайджанской делегацией, а накануне понаблюдала за тем, как в эти дни команда готовилась к одному из главных стартов сезона.

В Португалию сборная приехала с особым чувством – как признаются сами спортсмены и тренеры, почти как домой. Здесь они бывают часто: страна регулярно принимает крупные турниры и фестивали. Портимао – тихое и солнечное место. Правда, португальская погода умеет удивлять: днем местные и туристы купаются в океане, а вечером возвращаются домой под ливень.

Внутри команды – легкость и тепло. Несмотря на разные дисциплины, ребята держатся вместе, шутят, поддерживают друг друга. Новые краски в настроение команды добавило знакомство с ареной. До этого, правда, мы пока ждали аккредитацию успели заглянуть на ярмарку на одной территории с ней. Там наш гимнаст Тофиг Алиев, не отстающий от трендов, снимал происходящее на очки с встроенной камерой. Так что, возможно, скоро все это можно будет увидеть в его соцсетях.

Соревновательный зал встречает неожиданно – мягким светло-розовым оформлением. Оно напоминает зефир и удивительно гармонирует с голубыми батутами, дорожками и трибунами, перекликаясь с цветами Европейской гимнастики. Для зрителей – почти эстетическое удовольствие. Но каково спортсменам – неясно, хотя во время выступлений им явно будет не до этого.

Первая тренировка получилась скорее ознакомительной: нужно было привыкнуть ко всему – свету, дизайну, снарядам. После нее команда отправилась в отель, но отдых был недолгим. Спустя время сборная по прыжкам на батуте вновь собралась в холле – на "расслабляющую тренировку", как назвал ее один из тренеров.

Немного бега, разминка – и я, чтобы не отставать, решила присоединиться. Сложно сказать, часто ли журналистам выпадает шанс потренироваться с национальной сборной, но, возможно, мы стали первыми. Если не уточнять детали, можно даже представить, что за пару дней я освоила сальто. На деле же мой энтузиазм закончился примерно там, где начались отжимания.

Следующий день – последний перед стартом – уже ощущался иначе. В воздухе появилось то самое предсоревновательное напряжение. При этом тренировки прошли легче: площадка стала более привычной, движения – увереннее.

Удалось и ближе познакомиться с ареной. Португальская сотрудница медиа-службы провела небольшую экскурсию и помогла организовать мини-интервью с представителем Европейской гимнастики и президентом местной федерации. Всегда особенно приятно, когда организаторы открыты и внимательны к журналистам – и еще приятнее слышать, как с восхищением они говорят об азербайджанских спортсменах. Это лишний раз подчеркивает их статус на международной арене.

И вот – день икс. Тренеры волнуются, хотя стараются этого не показывать. При этом признаются: каждое соревнование – как первое. Сегодня в борьбу вступают юниоры-батутисты, а также стартуют взрослые соревнования по тамблингу среди мужчин.

Завершит день церемония открытия.

İdman.Biz же продолжает следить за ходом событий.

Напомним, что чемпионат Европы продлится до 12 апреля.