8 Апреля 2026
RU

Розовая арена, тренировка с гимнастами и старт ЧЕ - РЕПОРТАЖ ИЗ ПОРТУГАЛИИ + ФОТО/ВИДЕО

Гимнастика
Репортаж
65
Сегодня, 8 апреля, в португальском городе Портимао стартует чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойному минитрампу и тамблингу. Будучи корреспондентом İdman.Biz я работаю на месте событий вместе с азербайджанской делегацией, а накануне понаблюдала за тем, как в эти дни команда готовилась к одному из главных стартов сезона.

В Португалию сборная приехала с особым чувством – как признаются сами спортсмены и тренеры, почти как домой. Здесь они бывают часто: страна регулярно принимает крупные турниры и фестивали. Портимао – тихое и солнечное место. Правда, португальская погода умеет удивлять: днем местные и туристы купаются в океане, а вечером возвращаются домой под ливень.

Внутри команды – легкость и тепло. Несмотря на разные дисциплины, ребята держатся вместе, шутят, поддерживают друг друга. Новые краски в настроение команды добавило знакомство с ареной. До этого, правда, мы пока ждали аккредитацию успели заглянуть на ярмарку на одной территории с ней. Там наш гимнаст Тофиг Алиев, не отстающий от трендов, снимал происходящее на очки с встроенной камерой. Так что, возможно, скоро все это можно будет увидеть в его соцсетях.

Соревновательный зал встречает неожиданно – мягким светло-розовым оформлением. Оно напоминает зефир и удивительно гармонирует с голубыми батутами, дорожками и трибунами, перекликаясь с цветами Европейской гимнастики. Для зрителей – почти эстетическое удовольствие. Но каково спортсменам – неясно, хотя во время выступлений им явно будет не до этого.

Первая тренировка получилась скорее ознакомительной: нужно было привыкнуть ко всему – свету, дизайну, снарядам. После нее команда отправилась в отель, но отдых был недолгим. Спустя время сборная по прыжкам на батуте вновь собралась в холле – на "расслабляющую тренировку", как назвал ее один из тренеров.

Немного бега, разминка – и я, чтобы не отставать, решила присоединиться. Сложно сказать, часто ли журналистам выпадает шанс потренироваться с национальной сборной, но, возможно, мы стали первыми. Если не уточнять детали, можно даже представить, что за пару дней я освоила сальто. На деле же мой энтузиазм закончился примерно там, где начались отжимания.

Следующий день – последний перед стартом – уже ощущался иначе. В воздухе появилось то самое предсоревновательное напряжение. При этом тренировки прошли легче: площадка стала более привычной, движения – увереннее.

Удалось и ближе познакомиться с ареной. Португальская сотрудница медиа-службы провела небольшую экскурсию и помогла организовать мини-интервью с представителем Европейской гимнастики и президентом местной федерации. Всегда особенно приятно, когда организаторы открыты и внимательны к журналистам – и еще приятнее слышать, как с восхищением они говорят об азербайджанских спортсменах. Это лишний раз подчеркивает их статус на международной арене.

И вот – день икс. Тренеры волнуются, хотя стараются этого не показывать. При этом признаются: каждое соревнование – как первое. Сегодня в борьбу вступают юниоры-батутисты, а также стартуют взрослые соревнования по тамблингу среди мужчин.

Завершит день церемония открытия.

İdman.Biz же продолжает следить за ходом событий.

Напомним, что чемпионат Европы продлится до 12 апреля.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

