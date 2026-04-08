8 Апреля 2026
RU

Азербайджанские тамблингисты в финале ЧЕ

Гимнастика
Новости
8 Апреля 2026 18:14
13
Азербайджанские тамблингисты в финале ЧЕ

Азербайджанские тамблингисты выступили в первом квалификационном раунде чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному минитрампу и тамблингу, проходящем в португальском городе Портимао.

Как передает İdman.Biz из Португалии, Михаил Малкин с 54.800 баллами и Тофик Алиев с 54.700 баллами прошли в финал ЧЕ, расположившись на 3-ем и 4-ом местах соответственно.

Сегодня также выступили еще два азербайджанских тамблингиста – Алексей Караташов и Адиль Гаджизаде, которым не удалось отобраться в финальный этап.

Однако в командном отчете азербайджанская сборная заняла 2-е место (84.200 балла), и тоже прошла в финал. На первом месте среди команд располагается Дания с 85.400 баллами, на третьем – Великобритания (80.300)

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

