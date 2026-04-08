8 Апреля 2026
RU

Азербайджанские батутисты прошли в следующий этап ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Гимнастика
Новости
8 Апреля 2026 22:10
24
Азербайджанские батутисты выступили в квалификационном этапе чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу (акробатическая дорожка), проходящем в португальском городе Портимао.

Как передает İdman.Biz из Португалии, в прыжках на батуте в полуфинал среди юниоров прошли Фархад Мустафаев и Аммар Бахшалиев. Также юниорская национальная сборная страны отобралась в финал.

Помимо этого, сегодня состоялся квалификационный этап взрослых соревнований по двойному мини-батуту. В полуфинал среди азербайджанских спортсменов прошел Чингиз Велиев.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские тамблингисты вышли в финал ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
18:14
Гимнастика

Азербайджанские тамблингисты вышли в финал ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

В личный финал прошли Михаил Малкин и Тофик Алиев
Розовая арена, тренировка с гимнастами и старт ЧЕ - РЕПОРТАЖ ИЗ ПОРТУГАЛИИ + ФОТО/ВИДЕО
15:15
Гимнастика

Розовая арена, тренировка с гимнастами и старт ЧЕ - РЕПОРТАЖ ИЗ ПОРТУГАЛИИ + ФОТО/ВИДЕО

Что происходит за кулисами чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному минитрампу и тамблингу?
Тина Геретс: "Азербайджанские атлеты играют большую роль в популяризации тамблинга" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12:19
Гимнастика

Тина Геретс: "Азербайджанские атлеты играют большую роль в популяризации тамблинга" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Глава медиа-отдела Европейской гимнастики рассказала об ожиданиях от ЧЕ
Луиш Арраис: "У Азербайджана сильные спортсмены, хорошая федерация" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
09:58
Гимнастика

Луиш Арраис: "У Азербайджана сильные спортсмены, хорошая федерация" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

İdman.Biz поговорил с президентом Федерации гимнастики Португалии

Сборная Азербайджана завершила тренировки перед ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ФОТО/ВИДЕО
7 Апреля 20:28
Гимнастика

Сборная Азербайджана завершила тренировки перед ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанские спортсмены приехали на соревнования в статусе фаворитов

В Баку завершился турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026 - ОБНОВЛЕНО
5 Апреля 19:30
Гимнастика

В Баку завершился турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча