Азербайджанские батутисты прошли в следующий этап ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Азербайджанские батутисты выступили в квалификационном этапе чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу (акробатическая дорожка), проходящем в португальском городе Портимао.

Как передает İdman.Biz из Португалии, в прыжках на батуте в полуфинал среди юниоров прошли Фархад Мустафаев и Аммар Бахшалиев. Также юниорская национальная сборная страны отобралась в финал.

Помимо этого, сегодня состоялся квалификационный этап взрослых соревнований по двойному мини-батуту. В полуфинал среди азербайджанских спортсменов прошел Чингиз Велиев.