В Баку завершился турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

5 Апреля 2026 19:30
В Баку завершился турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026 - ОБНОВЛЕНО

3–5 апреля в Национальной арене гимнастики прошел международный турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026. В трехдневных соревнованиях приняли участие гимнастки из 15 стран, сообщает İdman.Biz.

Азербайджан на этом престижном турнире представили Азада Атакишиева, Фидан Гурбанлы, Говхар Ибрагимова, Камилла Сейидзаде, Айла Искендерли, Нурай Мурадлы и Гюльнур Мамедли.

В первый день турнира гимнастки, выступавшие в возрастных категориях "юниорки" и "взрослые", продемонстрировали свое мастерство в индивидуальной программе с мячом и обручем, а в программе групповых упражнений — с 5 мячами.

Во второй день состоялась церемония награждения победителей в многоборье в командном зачете по индивидуальным и групповым упражнениям. Наши гимнастки Камилла Сейидзаде и Фидан Гурбанлы отличились успешным выступлением, завоевав серебряные медали в командном зачете.

В заключительный день соревнований наши спортсменки также запомнились высокими результатами. В категории "юниорки" Азада Атакишиева завоевала "серебро" в индивидуальной программе с мячом и "золото" в программе с лентой. Среди взрослых Говхар Ибрагимова взяла "бронзу" в программах с обручем и лентой, а Фидан Гурбанлы выиграла серебряную медаль в упражнениях с мячом.

В рамках турнира для зрителей также были организованы различные интерактивные конкурсы. Победители конкурсов выиграли билеты на Кубок мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 17–19 апреля.

13:44

В Баку продолжается международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy.

Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана Азада Атакишиева успешно выступила в упражнении с лентой и завоевала золотую медаль.

Гимнастка продемонстрировала высокий уровень мастерства и уверенно поднялась на высшую ступень пьедестала.

Отметим, что в первый финальный день турнира Камилла Сеидзаде и Фидан Гурбанлы завоевали серебряные медали в командном зачете.

Новости по теме

Казахстан выиграл командный зачет на AGF Trophy в Баку - ОБНОВЛЕНО
4 Апреля 14:06
Гимнастика

Казахстан выиграл командный зачет на AGF Trophy в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Гимнастки выступают в программах с обручем, мячом, булавами и лентой

Барбара Домингос: "В Азербайджане отличные условия для подготовки" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Апреля 13:25
Гимнастика

Барбара Домингос: "В Азербайджане отличные условия для подготовки" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

İdman.Biz поговорил с одной из ведущих гимнасток Бразилии

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах

Сара Шукюрова: "Иностранные спортсмены говорят, таких условий нет нигде" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
3 Апреля 17:41
Гимнастика

Сара Шукюрова: "Иностранные спортсмены говорят, таких условий нет нигде" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

İdman.Biz поговорил с представителем Федерации гимнастики Азербайджана

Азада Атакишиева: "Не обращаю внимание на других, мой главный соперник - я сама" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
3 Апреля 12:39
Гимнастика

Азада Атакишиева: "Не обращаю внимание на других, мой главный соперник - я сама" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Гимнастка поделилась впечатлениями от турнира

Фарид Гаибов: "С нетерпением ждем начала европейских турниров и работаем над Евроиграми"
3 Апреля 12:07
Гимнастика

Фарид Гаибов: "С нетерпением ждем начала европейских турниров и работаем над Евроиграми"

Президент Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов подвел итоги первого квартала.

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче