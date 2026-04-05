В Баку завершился турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

3–5 апреля в Национальной арене гимнастики прошел международный турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026. В трехдневных соревнованиях приняли участие гимнастки из 15 стран, сообщает İdman.Biz.

Азербайджан на этом престижном турнире представили Азада Атакишиева, Фидан Гурбанлы, Говхар Ибрагимова, Камилла Сейидзаде, Айла Искендерли, Нурай Мурадлы и Гюльнур Мамедли.

В первый день турнира гимнастки, выступавшие в возрастных категориях "юниорки" и "взрослые", продемонстрировали свое мастерство в индивидуальной программе с мячом и обручем, а в программе групповых упражнений — с 5 мячами.

Во второй день состоялась церемония награждения победителей в многоборье в командном зачете по индивидуальным и групповым упражнениям. Наши гимнастки Камилла Сейидзаде и Фидан Гурбанлы отличились успешным выступлением, завоевав серебряные медали в командном зачете.

В заключительный день соревнований наши спортсменки также запомнились высокими результатами. В категории "юниорки" Азада Атакишиева завоевала "серебро" в индивидуальной программе с мячом и "золото" в программе с лентой. Среди взрослых Говхар Ибрагимова взяла "бронзу" в программах с обручем и лентой, а Фидан Гурбанлы выиграла серебряную медаль в упражнениях с мячом.

В рамках турнира для зрителей также были организованы различные интерактивные конкурсы. Победители конкурсов выиграли билеты на Кубок мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 17–19 апреля.

13:44

В Баку продолжается международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy.

Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана Азада Атакишиева успешно выступила в упражнении с лентой и завоевала золотую медаль.

Гимнастка продемонстрировала высокий уровень мастерства и уверенно поднялась на высшую ступень пьедестала.

