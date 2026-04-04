6 Апреля 2026
Казахстан выиграл командный зачет на AGF Trophy в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

4 Апреля 2026 14:06
В столице продолжается международный турнир по художественной гимнастике

На международном турнире AGF Trophy по художественной гимнастике в Баку определились победители в командном зачете.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам соревнований первое место заняла сборная Казахстана.

В рамках турнира состоялась церемония награждения призеров командного зачета.

Отметим, что соревнования проходят среди взрослых и юниоров, где гимнастки выступают в программах с обручем, мячом, булавами и лентой.

Турнир принимает Национальная гимнастическая арена. В соревновании участвуют спортсменки из 15 стран. Турнир завершится 5 апреля.

11:13

В Баку продолжается международный турнир AGF Trophy по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят среди взрослых и юниоров.

Участницы демонстрируют свои программы с обручем, мячом, булавами и лентой. Турнир принимает Национальная гимнастическая арена.

Отметим, что в соревновании участвуют гимнастки из 15 стран, а турнир завершится 5 апреля.

Фото: Ислам Атакишиев

Лейла Эминова
İdman.Biz
Новости по теме

В Баку завершился турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026 - ОБНОВЛЕНО
5 Апреля 19:30
Гимнастика

В Баку завершился турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей

Барбара Домингос: "В Азербайджане отличные условия для подготовки" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Апреля 13:25
Гимнастика

Барбара Домингос: "В Азербайджане отличные условия для подготовки" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

İdman.Biz поговорил с одной из ведущих гимнасток Бразилии

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах

Сара Шукюрова: "Иностранные спортсмены говорят, таких условий нет нигде" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
3 Апреля 17:41
Гимнастика

Сара Шукюрова: "Иностранные спортсмены говорят, таких условий нет нигде" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

İdman.Biz поговорил с представителем Федерации гимнастики Азербайджана

Азада Атакишиева: "Не обращаю внимание на других, мой главный соперник - я сама" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
3 Апреля 12:39
Гимнастика

Азада Атакишиева: "Не обращаю внимание на других, мой главный соперник - я сама" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Гимнастка поделилась впечатлениями от турнира

Фарид Гаибов: "С нетерпением ждем начала европейских турниров и работаем над Евроиграми"
3 Апреля 12:07
Гимнастика

Фарид Гаибов: "С нетерпением ждем начала европейских турниров и работаем над Евроиграми"

Президент Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов подвел итоги первого квартала.

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче