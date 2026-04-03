Сара Шукюрова: "Иностранные спортсмены говорят, таких условий нет нигде" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Надеемся увидеть хорошие результаты от наших спортсменок на международном турнире AGF Trophy 2026".

Об этом İdman.Biz заявила представитель Федерации гимнастики Азербайджана Сара Шукюрова.

На данных соревнованиях Азербайджан представляют Азада Атакишиева, Фидан Гурбанлы, Говхар Ибрагимова, Камилла Сеидзаде, Айла Искендерли, Нурай Мурадлы, Гюлнур Маммедли.

Шукюрова отметила, что эти гимнастки были отобраны на основе результатов, показанных ими на соревнованиях с начала сезона. Некоторые из них представят новые музыкальные композиции и программы. В целом в турнире принимают участие спортсменки из 15 стран.

Сара Шукюрова добавила, что в этом году страна принимает множество международных соревнований:

"Баку превратился в спортивный центр, и гимнастика является важной частью этого. Апрель мы называем месяцем художественной гимнастики, так как после данного турнира также пройдут этап Кубка мира (17-19 апреля) и Кубок Европы (30 апреля - 3 мая).

Кроме того, в этом году запланировано множество других гимнастических соревнований. Мы начали 2026 год с Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу, а также Кубка мира по спортивной гимнастике. Также ожидается проведение международного турнира по спортивной гимнастике. В июне состоятся кубки мира по акробатической гимнастике и аэробной гимнастике, а также в четвертый раз пройдет Challenge "Гимнастика для всех".

Представитель Федерации подчеркнула, что такое количество соревнований положительно влияет на развитие гимнастики в стране.

Она также отметила высокий уровень инфраструктуры:

"На протяжении многих лет мы слышим высокие оценки от зарубежных спортсменок об Национальной гимнастической арене. Они отмечают, что подобных условий нет ни в одной стране. Здесь созданы отличные возможности не только для гимнастики, но и для других видов спорта. Для наших спортсменов обеспечены все условия для качественных тренировок: залы, кабины физиотерапии и многое другое."