"Мы долго готовились к этому дню" - İdman.Biz поговорил с лучшими гимнастками страны - ФОТО

28 Марта 2026 19:23
"Мы усердно занимались и долго готовились к этому дню".

Об этом в беседе с Idman.Biz сказала одна из победительниц чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике - 11-летняя Мишель Анискина.

"Рада, что заняла первое место среди такого большого количества соперников. Я совсем чуть-чуть переживала. И получила больше всего удовольствия от своего выступления с мячом. У меня очень хорошо получилось", - говорит она.

Девочка хочет трудится еще больше, чтобы занимать первые места и в дальнейшем.

12-летняя Амина Новрузова, победильница среди подростков 2013 года рождения, тоже поделилась эмоциями от выступления.

"После первого вида (булавы) расстроилась. Надеялась будет лучше. С лентой была одна ошибка, но потом собралась и все сделала".

Девочка занимается гимнастикой шесть лет. Она мечтает выступать на чемпионатах Европы и мира, а ее кумирами являются Дарья Ворфоломеев (Германия), Мейталь Сумкин (Израиль) и Владислава Шаронова (Россия).

Еще одна победительница национального первенства - 14-летняя Азада Атакишиева - самокритично подходит к оцениваю своих выступлений. Хотя ее тренер считает, что сегодня она не допустила ошибок.

"Мне очень понравилось выступать сегодня, хотя были ошибки. Всегда есть над чем работать".

Гимнастка отметила, что ее поддерживали тренер, мама и другие спортсменки. "Кто-то сидел на трибунах, а кто-то был в тренировочном зале. Правда, во время выступления я на трибуны не смотрю, а концентрируюсь на себе, но поддержку все равно чувствовала".

Девочка уже десять лет занимается этим спортом: "Когда мне было четыре года, я смотрела записи выступлений взрослых спортсменок и повторяла за ними. Родители это увидели и отдали меня на гимнастику. Сейчас моя цель - это международные соревнования. Я хочу достойно представлять свою страну за границей".

