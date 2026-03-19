Сара Шукюрова: "Это первое соревнование такого формата по гимнастике в стране" - КОММЕНТАРИЙ IDMAN.BIZ

Открытое региональное первенство по художественной гимнастике - первое соревнование подобного формата в Азербайджане.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявила представительница Федерации гимнастики Азербайджана Сара Шукюрова.

"Цель первенства - привлечь клубы из разных регионов страны к участию в таких соревнованиях. Это дает юным гимнасткам возможность проявить себя и получить опыт, повышая их мотивацию и формируя дух конкуренции. Такие турниры вносят вклад в развитие гимнастики в регионах", - отметила она.

По ее словам, данное первенство отличается от других региональных соревнований тем, что здесь могут получить опыт даже самые юные гимнастки. Всего в турнире выступят спортсменки в трех возрастных группах: дети, подростки и молодежь. Они представят программы в различных категориях: без предмета, мяч, обруч, лента и булавы.

Шукюрова также отметила, что наибольшее количество участниц прибыло из Хырдалана, Шамахы и Сумгайыта.

"Федерация уделяет особое внимание развитию гимнастики в регионах. Каждый год открываются новые отделения. Недавно в Гейгеле начали работу новые секции по художественной гимнастике и направлению "Гимнастика для всех". В Шеки также открылось новое отделение по батутной гимнастике", - заключила она.