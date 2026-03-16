Этап Кубка мира по батутной гимнастике ознаменовался историческим успехом сборной Азербайджана - ФОТО

Этап Кубка мира по батутной гимнастике, прошедший в нидерландском Алкмаре, ознаменовался историческим успехом сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях мужских синхронных пар наши гимнасты заняли две высшие ступени пьедестала почета.

Дуэт Омера Гасымлы и Мухаммеда Гасанли за свое выступление получил от судей 44,750 балла и удостоился золотой медали турнира.

В напряженной борьбе другие наши представители — пара Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов — также продемонстрировали высокое мастерство. Несмотря на более высокую итоговую оценку в 51,530 балла (с учетом сложности), по сумме технических критериев и качеству исполнения они заняли второе место, завоевав серебряные медали соревнований.