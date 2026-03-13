Азербайджанские гимнасты завоевали медали на этапе Кубка мира

13 Марта 2026 22:14
Азербайджанские гимнасты успешно выступили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который проходит в нидерландском городе Алкмар, сообщает İdman.Biz.

В соревнованиях среди мужчин в синхронной программе бронзовую медаль завоевал дуэт Гусейна Аббасова и Максуда Махсудова. Азербайджанские спортсмены получили за свое выступление 51.060 балла.

Еще одну награду команда Азербайджана завоевала в смешанных синхронных соревнованиях. Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов набрали 51.090 балла и стали обладателями серебряной медали турнира.

İdman.Biz
