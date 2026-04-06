Перед матчами с Азербайджаном Казахстан потерял лидера

Сборная Казахстана по футзалу внесла изменения в состав перед предстоящими матчами против Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, один из лидеров команды Даурен Турсагулов получил травму в матче чемпионата Казахстана и не сможет принять участие в ближайших играх.

В связи с этим тренерский штаб вызвал на его место игрока "Каспия" Нурсултана Танатулы, который ранее уже привлекался в команду и дебютировал в товарищеском матче против Узбекистана.

Отметим, что сборная Казахстана проведет учебно-тренировочный сбор с 5 по 15 апреля, в рамках которого сыграет два контрольных матча против сборной Азербайджана. Встречи состоятся 13 и 15 апреля в Актау.