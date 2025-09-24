25 Сентября 2025
Шумахер: Победа Ферстаппена на Гран-при Азербайджана стала самым большим сюрпризом

Формула 1
Новости
24 Сентября 2025 00:45
Шумахер: Победа Ферстаппена на Гран-при Азербайджана стала самым большим сюрпризом

Бывший гонщик "Формулы-1", а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер рассказал, что для него победа 27-летнего четырёхкратного чемпиона, а также пилота Red Bull нидерландца Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Азербайджана стала неожиданностью.

Как сообщает İdman.Biz, перед Гран-при Ральф утверждал о сложности для Макса победить на этой трассе.

"Победа Ферстаппена в Азербайджане - это самый большой сюрприз для меня. Но, в любом случае, какое мне дело до того, что я сказал раньше? Конечно, я должен взять свои слова обратно!

Я этого не ожидал, ведь в предыдущие годы Серхио Перес был близок к Ферстаппену [на этой трассе]. В прошлом году он выступил лучше в квалификации, что редко случается с Максом. Надо признать, что машина тогда тоже была не так уж хороша.

Все прошло просто великолепно для Макса. Конечно, его выступление было грандиозным, но и Red Bull тоже отлично справились. Если судить по цифрам, то Макс, даже по сравнению с остальными пилотами, провел отличную гонку", — приводит слова Шумахера портал Racingnews365.

