24 Сентября 2025
Формула 1
Новости
23 Сентября 2025 21:01
31
Карлос Сайнс рассказал о шансах Williams повторить успех на Гран-при Азербайджана

Испанский пилот Williams Карлос Сайнс рассказал о шансах своей команды повторить успех на Гран-при Азербайджана.

Как сообщает İdman.Вiz, испанец занял третье место в Баку.

"Честно говоря, маловероятно, что мы сможем добиться большего успеха в оставшихся гонках сезона. Думаю, этот подиум станет нашим лучшим результатом. Из оставшихся гонок лучшей для Williams, вероятно, станет заезд в Лас-Вегасе, где у нас может быть шанс занять место в первой пятерке или шестерке. Мы сможем добиться такого результата на некоторых трассах, если все пойдет хорошо. Будет сложно, но мы будем бороться.

Тем не менее, я не думаю, что мы сможем набрать очки, например, в Катаре. Команда сильно меняется от трассы к трассе. У нас еще есть гонки в Техасе и Мексике, и там мы сможем набрать очки. Посмотрим, что произойдет", - сказал Сайнс.

