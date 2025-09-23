На Гран-при "Формулы-1" в Барселоне появится трибуна в честь Алонсо

На трассе в Барселоне снова возведут трибуну имени Алонсо.

Как передает İdman.Biz, организаторы Гран-при «Формулы-1» в Барселоне сообщили о том, что в 2026 году на автодроме вновь будет построена специальная трибуна в честь Фернандо Алонсо.

Ее вместимость составит 10 000 мест – расположена она будет около девятого поворота.

Билеты на данную трибуну будут продаваться по сниженной в сравнении с аналогичными местами ценами.

Гран-при Барселоны-Каталонии в 2026 году должен пройти 12-14 июня. В то же время принимать у себя Гран-при Испании должна новая трасса в Мадриде – этап намечен на 11-13 сентября.