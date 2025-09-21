Ферстаппен пожаловался на затянувшуюся квалификацию в Баку

Макс Ферстаппен признался, что почти двухчасовая задержка квалификации Гран-при Азербайджана лишила его возможности посмотреть заезд собственной команды в серии GT World Challenge в Валенсии, сообщает İdman.biz.

«Я очень злился из-за того, что пропустил всю гонку, ведь квалификация в "Формуле-1" шла слишком долго. Но когда я выбрался из машины и посмотрел результат на телефоне, все снова стало в порядке. То, что им удалось выиграть гонку, впечатляет. Конечно, им еще предстоит многому научиться — это было заметно еще на квалификации в субботу утром. Мы обсудили это перед стартом, и они показали отличный результат. Для меня это тоже гордость — видеть, как моя команда побеждает», — сказал Ферстаппен.

Напомним, по итогам квалификации в Баку Ферстаппен показал лучшее время, опередив Карлоса Сайнса из "Уильямса" и Лиама Лоусона из "Рейсинг Буллс".

İdman.biz