Пилоты "Формулы-1" дали прогнозы на матч "Барселона" — "Реал"

В преддверии матча 35-го тура Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом» свои прогнозы на исход поединка озвучили пилоты «Формулы-1». В интервью ESPN гонщики «Ред Булл», «Мерседеса» и «Хааса» высказали разные мнения о фаворите, сообщает İdman.biz.

Юки Цунода, выступающий за «Ред Булл», считает, что отсутствие Роберта Левандовского может сыграть решающую роль: «Надеюсь, он вернётся, но если нет — думаю, победит «Реал»».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли оказался преданным болельщиком каталонцев: «Я с детства за «Барсу», поэтому выберу их». Его коллега Джордж Расселл пошутил, что его выбор обусловлен спонсорством: «Я в adidas, так что выберу «Реал»».

Пилот «Хааса» Оливер Берман также поддержал сине-гранатовых: «Я всегда был фанатом «Барселоны» с детства, так что мой выбор очевиден».

Матч «Барселона» — «Реал» состоится в воскресенье, 11 мая, в 17:15 по московскому времени.

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