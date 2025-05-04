Ферстаппен выиграл поул в Майами

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию на шестом этапе сезона «Формулы-1» — Гран-при Майами. Он показал лучшее время в квалификации — 1:26.204 и возглавит стартовую решётку в воскресной гонке, сообщает İdman.biz.

Вторым стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, уступивший голландцу всего 0,065 секунды. Третье время показал молодой итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (+0,067), оформив лучший результат в своей карьере в «Формуле-1».

Лидер чемпионата Оскар Пиастри из «Макларена» квалифицировался четвёртым, опередив Джорджа Расселла и представителей «Уильямса» — Карлоса Сайнса и Александра Албона. В топ-10 также вошли Шарль Леклер («Феррари»), Эстебан Окон («Хаас») и Юки Цунода («Ред Булл»).

Разочарованием сессии стал результат семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Пилот «Мерседеса» не сумел пройти в третий сегмент квалификации и завершил выступление на 12-й позиции.

Гран-при Майами состоится в воскресенье, 5 мая. Старт гонки — в 00:00 по бакинскому времени.

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