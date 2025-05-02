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Будет ли повышен предел скорости на Гран-При Азербайджана?

Формула 1
Новости
2 Мая 2025 15:38
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Будет ли повышен предел скорости на Гран-При Азербайджана?

Международная федерация автоспорта (FIE) вместе с «Формулой-1» обсуждает вопрос о повышении на некоторых трассах лимита скорости на пит-лейн.

Как передает İdman.biz, предел скорости на некоторых этапах может быть повышен, но коснется ли это сентябрьского Гран-При Азербайджана, пока неизвестно.

В «Формуле-1» и FIA обеспокоены тем, что в некоторых уже состоявшихся гонках сезона борьба носила в основном позиционный и не слишком зрелищный характер. Достаточно вспомнить, что в четырёх случаях из пяти побеждал гонщик, стартовавший с поула.

Британская пресса, в частности, The Times и The Race, пишет, что среди возможных мер есть и предложение повысить предел скорости на пит-лейн. Логика такая: если потери времени на пит-стопах сократятся, команды будут более охотно применять тактические схемы с двумя и более остановками в боксах.

İdman.biz

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